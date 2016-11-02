Даугавпилсская краевая дума утвердила четверых получателей стипендии из специального фонда краевого самоуправления.

Первый трехсторонний договор между Даугавпилсской краевой думой и Даугавпилсской региональной больницей подписал студент второго курса медицинской программы Рижского университета Страдиня Алвинс Муранс (житель Науенской волости). Он обязался после окончания учебы (на анестезиолога) проработать следующие три года в ДРБ. Стипендия от краевого самоуправления составит на 2-ом и 3-ем курсах - по 200 евро в месяц, а на 4-ом курсе - 250 евро.



Договор на стипендию подписала также Эвита Ращевска из Калупской волости. Она после окончания обучения будет работать технологом на предприятии “Latgales Bekons”.



В ближайшее время подобный договор планирует подписать будущий ветврач Андрей Элксниньш из Деменской волости.



К сожалению, четвертый, утвержденный претендент на стипендию, от договора отказался.