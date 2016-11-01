В Даугавпилсе ликвидирована партия "Возрождение Даугавпилса". Информацию об этом сегодня опубликовал "Latvijas Vēstnesis".

Напомним, что от списка данной политической силы в 2013 году в городскую думу был избран Юрий Зайцев. За список свои голоса отдали 5,58% избирателей.



Зарегистрирована партия была в 2009 году и в тот же год смогла получить лишь 0,92% голосов даугавпилчан на выборах. Это был один из самых низких результатов.



Возможных кредиторов просят предъявить требования в течение трех месяцев, выслав их по адресу ликвидируемой партии "Возрождение Даугавпилса" - ул. Елгавас 38.



Напомним, что Юрий Зайцев до сих пор является депутатом думы. Среди его предвыборных обещаний были: понижение тарифов на тепло и услуги ПЖКХ, возвращение к проекту Даугавпилсской ГЭС, обеспечение пенсионеров и инвалидов дешевыми лекарствами, сокращение расходов думы на сомнительные ремонты, обеспечение перевода всех счетов за коммунальные услуги на русский язык. А также проведение переговоров с аптеками о вложении специального вкладыша-перевода аннотаций лекарств и многое другое.



Что из всего этого удалось реализовать, горожане видят сами. Правда, справедливости ради, стоит отметить, что обещанный бесплатный проезд пенсионерам в общественном городском транспорте будет воплощен в жизнь с нового года. Но вряд ли это сильно облегчит жизнь наших пожилых горожан, львиную долю расходов которых составляет отнюдь не билетик на трамвай за центы, а оплата огромных счетов за коммунальные услуги за более чем сотню евро в месяц.