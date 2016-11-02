27 ноября были утверждены изменения в Обязывающих правилах городской думы № 48 от 10декабря 2015 года “Социальные гарантии Даугавпилсского городского самоуправления сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей ” .

Поправки предусматривают, что в дальнейшем сироты и оставшиеся без попечения родителей дети смогут получать до начала самостоятельной жизни упомянутые в 10-м пункте Обязывающих правил пособия, а именно :



пособие для погашения расходов на в питание детей в начальных, основных, средних школ и профессиональных средних образовательных учреждениях Даугавпилса в течение учебного года, в летних лагерях Даугавпилса и на предприятиях общественного питания в период летних каникул – в размере 100% от суммы затрат на питание;



пособие на приобретение учебных принадлежностей, один раз в календарный год на каждого учащихся начальных, основных, средних и профессиональных учебных заведениях Даугавпилса (кроме первоклассников) – 29,00 евро.



Эти пособия имеют право получать совершеннолетние дети до достижения возраста 24 лет, если они продолжают учиться очно в общеобразовательном или профессиональном учебном заведении и не вступили в брак, и если средний доход семьи (лица) за последние три месяца на каждого члена семьи не превышает определенного в государстве размера минимальной заработной платы.



Изменения вступят в силу после публикации в газете «Латвияс Вестнесис».