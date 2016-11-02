У жителей Даугавпилса в течение недели была возможность высказать свое мнение по поводу недавно одобренного решения думы о введении со следующего года бесплатного проезда в общественном городском транспорте для всех пенсионеров. Свое мнение высказали 235 читателей портала NASHA.LV.

В виду того, что новая льгота вступит в силу как раз за полгода до выборов в самоуправление, жители отнеслись к инициативе скептически.



Подавляющее большинство (49% респондентов) считают, что бесплатный проезд для пенсионеров в городском общественном транспорте - это PR-кампания нынешнего мэра перед выборами, т.к. пенсионеры доверчивые и активные избиратели. Еще 7% даугавпилчан посчитали, что это разбазаривание городского бюджета, т.к. пенсионеры ездят не часто и в состоянии оплатить проезд. По мнению 5% жителей, в подобном решении не было особой нужды, т.к. пенсионеры и так имеют льготы.



Но не все горожане восприняли решение руководства города в штыки. 11% респондентов согласны с пользой решения, однако предлагают сделать бесплатный проезд не все время, а выделить под льготу определенный день или часы.

19% жителей оценили идею введения бесплатного проезда пожилым горожанам положительно.



Напомним, что на днях муниципальный сайт был вынужден опубликовать данные об убытках отрасли пассажирских перевозок городским общественным транспортом. Согласно ним, компенсация убытков, выплаченная предприятию “Daugavpils satiksme” составила 3 843 060 евро, из которых 379 707 евро были выплачены из госбюджета, а 3 463 353 - из бюджета города.



Стоило ли в подобной ситуации вводить бесплатный проезд (стоимостью в 564 тыс. евро), тем самым намеренно увеличивая размер убытков и компенсации, которую самоуправлению придется из городского бюджета возместить после нововведения? Не окажется ли потом, что для того, чтобы хоть частично покрыть расходы на льготу, для всех остальных повысят цену за проезд? Таким образом за светлый образ заботливого мэра перед выборами заплатят все горожане. Пока данное решение порождает массу дополнительных вопросов.