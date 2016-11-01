Источники, близкие к Министерству сообщений Латвии, поведали «Нашей» грустную историю: говорят, Даугавпилс лишился проекта на 50 миллионов евро. Речь идет о строительстве путепровода с улицы Кандавас на улицу Смилшу, что на Новом Строении. Конкуренты из других самоуправлений оказались порасторопнее.

Идея строительства путепровода с улицы Кандавас до Смилшу впервые прозвучала еще в феврале 2013 года. Тогда власти Даугавпилса прилюдно объявили о готовящемся масштабном проекте. Планировалось, что на улице Даугавас будет создан новый перекресток, который соединит Кандавас и Даугавас. По Кандавас от ул. Стацияс планировалось построить путепровод длиной в 900 метров, который соединялся бы с улицей Смилшу. Попутно предусматривалось строительство отдельной инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов, а также благоустройство улиц, связанных с путепроводом.Итого, в Даугавпилсе вполне могла появиться магистраль, идущая через весь центр города (без светофоров!), разгружающая ул. 18.Новембра, а главное, избавляющая жителей от необходимости стоять возле железнодорожных переездов при попытке попасть из центра на Новое Строение. Объем инвестиций оценивался примерно в 50 миллионов евро, финансировать строительство должны были Министерство сообщений и европейские фонды.Главная цель разработанного проекта сводилась к тому, чтобы соединить центр города с Новым Строением, создав артерию, позволяющую максимально разгрузить улицу 18.Новембра. Однако, как стало известно «Нашей», после того как разработанный технический проект лег на стол мэра города Яниса Лачплесиса, тот легким движением руки урезал проект практически на 40%, вычеркнув самые важные элементы, позволяющие достигнуть первоначально поставленную цель. В частности, мэр посчитал нецелесообразным соединять улицы Сатиксмес и Малу с улицей Кандавас. Мотивации принятого решения не последовало, но подпись мэра — есть подпись мэра — истина в последней инстанции, не обсуждается. С одной стороны — проект удешевел на 25 миллионов. С другой — в связи с тем, что сумма проекта уменьшилась в половину, по словам экспертов, проект полностью потерял свою суть. Его цель так и не будет достигнута. Коэффициент полезного действия от оставленного после «коррекции» мэра проекта будет минимальной.Эскиз путепровода был разработан фирмой «L4» на основании разработанного еще в 2006 году плана территориального развития Даугавпилса на период 2006-2018 гг., который был утвержден обязывающими правилами Думы Nr.8 „Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem". На стадии разработки эскизного проекта и общественного обсуждения все главные элементы для достижения цели строительства путепровода были обозначены. Примечательно, что урезание проекта состоялось уже после того как он был вынесен не обсуждение горожан.Несморя на рекомендации проектировщиков не лишать путепровод цели, урезанному проекту в то время дали ход. Еще в 2015 году над реализацией этого проекта продолжалась сколь-нибудь заметная работа — необходимо было выкупить участки земли под будущим путепроводом, и самоуправление более-менее успешно старалось выполнить эту задачу. Недвижимость, принадлежащая частным лицам, выкупалась. Известно как минимум об одном объекте, частном доме на Индрас, 9а, который намеревалась выкупить дума. Еще три дома планировалось выкупить позже.В этом году появилась информация о том, что над проектом путепровода продолжает идти работа. «Проект почти готов, осталось пройти согласование», - сообщили в самоуправлении.Судя по всему, работу над проектом путепровода теперь можно отложить на полку, примерно, к аэропорту и ГЭС. Потому что, как стало известно «Нашей», Екабпилс оказался расторопнее Даугавпилса и получил одобрение от Министерства сообщений на развитие собственного проекта: строительство нового моста через Даугаву. Новый мост, неподалеку от существующего, пройдет через Екабпилс и обеспечит возможность переправлять через реку тяжелый транспорт. В настоящее время, грузовые автомобили могут переехать через Даугаву либо в Даугавпилсе, либо около Риги. Однако, с реализацией нового проекта в Екабпилсе, транспортные потоки, неизбежно, претерпят изменения и не в пользу Даугавпилса.Приблизительная стоимость моста через Даугаву — около 30 миллионов евро. В настоящее время уже завершился конкурс на подготовку строительного проекта и проведение авторского надзора. Самоуправление Екабпилса планирует начать строительство в 2018 году.Ну а Даугавпилсу в Министерстве сообщений пожелали впредь быть порасторопнее с проектами. Идея с путепроводом, возможно, еще не совсем упущена, однако, надо понимать, что и европейские фонды не будут существовать вечно.