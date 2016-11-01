С 1 ноября в Латвии начинается зимний сезон на дорогах: начинают работать службы, поддерживающие порядок и проводящие очистку и обработку антигололедными средствами дорог в круглосуточном режиме.

По мнению предприятия "Latvijas Valsts ceļi", за безопасность на дорогах ответственны все: и фирмы, следящие за состоянием дорог, и сами автоводители. Последние могут оказать существенную помощь ответственным службам, предоставляя информацию о трудностях на дорогах в своих регионах. Председатель "Latvijas Valsts ceļi" Янис Ланге призывает автоводителей активно информировать предприятие об обледенении на дорогах и других проблемах, связанных с зимним периодом по бесплатному круглосуточному телефону: 80005555 . Делается это для того, чтобы службы, занимающиеся содержанием дорог, могли оперативно получать информацию и устранять проблемы.



"Latvijas Valsts ceļi" также напоминает автоводителям, что зимой погодные условия могут меняться и на дорогах следует соблюдать особую осторожность, особенно в утренние часы, когда на асфальте может появиться обледенение.