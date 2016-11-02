Латвийский союз свободных профсоюзов(ЛССП) , готовясь к восьмому конгрессу ЛССП, проводит в регионах дискуссии. Следующая запланирована в Даугавпилсе на 4 ноября в 14.00. Пройдет она в актовом зале Даугавпилсской средней школе Центра.

Председатель Союза свободных профсоюзов П. Кригерс, его заместители Ливия Марцинкевич и Эгил Балдзенс расскажут о деятельности ЛССП за последние 5 лет.

На дискуссию в Даугавпилсе приглашают руководителей организаций ЛССП, их заместителей и специалистов, председателей профосоюзных организаций Латгальского региона.