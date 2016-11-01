Получить водительские права в Латвии с сегодняшнего дня станет сложнее. Приняты новые правила о дополнительных теоретических и практических уроках вождения.

Теперь автошколам во время теоретического курса нужно будет рассказывать об опасных ситуациях, оценках рисков на дороге и о безопасности самых незащищенных участников движения — например, велосипедистов.



Вместо 14 минимальных занятий по вождению теперь нужно будет пройти 20, и только тогда человек может пробовать сдать экзамен в Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD). По словам опытного автогонщика и инструктора по вождению Яниса Ванагса, ужесточение требований — обоснованно:



«Мы видели всякие варианты — например, когда курсанта учат ровно столько, чтобы он был готов сдать этот экзамен. Но не подготавливают безопасного и уверенного водителя. Наша задача — чтобы нами подготовленные водители ездили правильно. Мы не будем их бояться на улице».

Наверное, каждый водитель считает, что он ведет себя на дороге правильно — это другие водители не умеют ездить. Поэтому и создают опасные ситуации. Из бесед с простыми автомобилистами тоже выяснилось: те, у кого уже есть права, признают, что требования давно надо было ужесточать.



«Обязательно надо учить ездить в зимних условиях! Надо это ввести в обязательную программу обучения, хотя бы как дополнительные задания. Навыки, которые человек получает с опытом, лучше закладывать еще в процессе получения водительских прав», — считает Ирина.



«Эта та вещь, которую надо знать. Очень надо знать» — вторит Любовь.



«По нашим дорогам водители вообще не умеют ездить! Скорость превышают. Если дорога скользкая — вообще не знают, что делать», — резюмирует Виталий.



Езда в зимних условиях — наверное, действительно самая большая проблема. Сдал на права летом, и вот наступает первый снег и гололед — и водитель действительно не знает, как себя вести за рулём, как управлять машиной, когда она скользит по дороге. Теперь автошколам придется обучать вождению и на скользкой дороге, и в темное время суток. Но и этого недостаточно, считает Янис Ванагс:



«Экзамен по вождению, он довольно тяжелый. Если человек его сдал, то он может участвовать в движении. Но то, чего там не хватает — это экстренные ситуации».

Остальные изменения больше касаются самих автошкол, чем учащихся. Например, отныне все деньги за обучение должны идти через саму автошколу, а не отдельно каждому инструктору. Вводятся и возрастные, но главное — квалификационные критерии для инструкторов. Новые правила вступают в силу 1 ноября.