Центральное агентство финансов и договоров сообщило о начале приема заявок по проектам, связанным с предотвращением паводков и рисков эрозии берегов рек. Общая сумма финансирования проектов составляет более 29 млн. евро, из которых финансирование Фонда регионального развития - 25 184 501 евро, а национальное финансирование - 4 444 324 евро.

Сообщается, что мероприятия по уменьшению рисков эрозии берегов и паводка планируются в 7 городах Латвии: Даугавпилсе, Елгаве, Юрмале, Лиепае, Огре, Риге и Вентспилсе.



Подготовить и подать проекты самоуправления могут до 10 октября следующего года.