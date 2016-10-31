Даугавпилсский техникум планирует потратить неполные два миллиона на улучшение существующей лаборатории и покупку современных железнодорожных симуляторов, сообщает Latvijas Radio.

Студенты техникума — нынешние работники железной дороги — смогут уже, находясь в процессе обучения, ощутить себя в реалистичной среде.



«Здесь будет отображен реальный промежуток Даугавпилс-Рига со всеми станциями, переездами и кольцевыми дорогами», — сообщил хозяйственный руководитель техникума Казимир Стивриньш.



Даугавпилсский техникум — один из 17 профессиональных учебных заведений по всей Латвии, в котором до 2020 года на деньги из структурных фондов ЕС планируется модернизация. Этот техникум ранее использовал около 11 млн евро на модернизацию оборудования и улучшение инфраструктуры. В этом учебном заведении половина студентов получают образование именно в железнодорожной отрасли.



«Мы думаем потратить 1,8 млн евро из европейского фонда регионального развития на этот проект. Он содержит в себе лабораторию современного железнодорожного транспорта и строительство помещения для симуляторов. Более милиона евро предусмотрено на строительство, а также закупку современного оборудования и улучшения имеющейся территории», — рассказала руководитель проекта Инта Лаурена.



И хотя объем железнодорожных перевозок в связи с геополитической ситуацией снизился, образованию в этой отрасли стоит развиваться, ведь перспективы есть. Например, проект Rail Baltica, отметили Казимир Стивриньш и Инта Лаурена.



На данный момент Даугавпилсский техникум объявил конкурс экскизов, который продлится до 1 декабря. Тогда уже к 2019 году можно будет увеличить учебный комплекс техникума современной лабораторией и симуляторами железнодорожного транспорта.