Ситуация на «Локомотиве» заставляет вспомнить события двадцатилетней давности. В истории ЛРЗ и «Химволокна» гораздо больше общего, чем кажется. И, судя по всему, события на «Локомотиве» также развиваются по тому же сценарию.

Как и Завод химволокна, «Локомотив» был (пока является?) одним из градообразующих предприятий Даугавпилса. Когда-то казалось невозможным, что Химволокно может оказаться закрытым. Одно из крупнейших предприятий даже не в городе, а в стране. Тысячи работников. Удар по городу оказался бы слишком сильным. Но нет, город удар пережил (интересно, с какими демографическими последствиями?). А теперь, судя по всему, все предстоит повторить еще раз.



«Химволокно» имел несчастье одолжить денег в Банке «Балтия». Со временем кредит с процентами, путем юридических комбинаций, увеличился до магической суммы порядка 100 миллионов. Государство передало предприятие на приватизацию и под аплодисменты других кредиторов (в числе которых было и самоуправление) — отдало новым владельцам. Которые успешно обанкротили предприятие. Какое-то время очаг производства на предприятии пытался сохранить будущий мэр Рихард Эйгим, обеспечивая работой хотя бы несколько сотен людей. Однако, в конечном счете, попыткам этим пришел конец.



Банкротство «Химволокна» стоило поста, как минимум, одному мэру города — Алексею Видавскому. Ведь один из главных упреков, который звучал в его адрес накануне выборов в самоуправление — нежелание города помочь предприятию. Сейчас на дворе — вновь предвыборная атмосфера. И городские власти, как и прежде, заняли странную выжидательную позицию, «авось само рассосется».



Вернемся из истории в настоящее время. ЛРЗ, как следует из опубликованной в СМИ информации, обратился за помощью к государству, попросив предоставить гарантии для получения кредитов. Ну, тут все понятно. Из недавней истории известны как минимум два крупных бизнеса — Parex банк и «Лиепайский металлург», которые обращались к государству с аналогичной просьбой — о поддержке. Дело известно чем закончилось — империя Parex была «попилена» администраторами, а «Лиепайский металлург» приказал долго жить, заметно увеличив показатели безработицы в славном приморском городе. Сейчас на подходе Dzintars – и в «действенной» государственной помощи мало кто сомневается.



В случае с ЛРЗ инициатором проблем выступил Swedbank – хороший, кстати, партнер города хотя бы по участию в муниципальной программе «Импульс». Банк заявил о досрочном завершении кредитного договора (всвязи с чем «Локомотиву» и потребовались гарантии»). Обычно, банки себя так не ведут, если, конечно, у них нет потенциального покупателя на имеющийся залог — им лишняя недвижимость ни к чему. Так что, в случае с ЛРЗ, есть слабая надежда на то, что путем аукциона, завод (точнее, то, что от него останется) перейдет к новому владельцу. Правда, на Химволокне в свое время тоже с надеждой смотрели на «баклажанов».



Остановимся еще на одном моменте. О реакции чиновников Министерства финансов на просьбы ЛРЗ о помощи можно не говорить: они обозначили свою позицию - «Нам все равно, выкручивайтесь как хотите». Зарплата чиновникам начисляется из госбюджета, так что, рост безработицы в каком-то латгальском городе сотрудникам рижских министерств погоды не делает. А вот про реакцию самоуправления хотелось бы сказать пару слов.



«Наша» первой в Даугавпилсе сообщила о проблемах на «Локомотиве». Дело было еще по осени 2014 года — практически сразу после начала «войны санкций», в которую Латвию втянули ее партнеры по европейским ценностям. Предприятие, очевидно, начало терять основной рынок сбыта. Первые увольнения начались практически сразу — правда, в думе Даугавпилсе это категорически отрицали, обвиняя СМИ в раздувании слухов. Вскоре после этого мэр Лачплесис все же сделал заявление, что, если правительство не окажет помощи предприятию, то оно рискует повторить судьбу Химволокна. То есть, вроде как и не проблемы города. А летом этого года мэр заявил: «сокращения на ЛРЗ социальной напряженности в Даугавпилсе не вызовут».



Пока суть да дело, пока людей с «Локомотива» выгоняли «тихой сапой» «по собственному желанию», так, чтоб статистику не портить и на пособиях экономить, город «помогал, чем мог». Например, налаживал новую программу «Импульс» со Swedbank. Хотя в данном случае, самоуправление имеет реальный (и действенный!) рычаг давления на банк — или банк идет навстречу и помогает заводу, или самоуправление, например, приостановит участие в программе или вообще переведет счета в другой банк. Но этого почему-то не делается.



Владелец холдинга, куда входит ЛРЗ, г-н Осиновский, вообще, назвал думу Даугавпилса «пророссийской». Но не по политическим убеждениям. В то время, пока ЛРЗ бился за каждый заказ на европейском рынке (основной-то рынок, российский, оказался закрытым по причине санкций), родной Даугавпилс провел конкурс покупки трамваев. И победителем оказался совсем не даугавпилсский «Локомотив», а российская компания. Обороты ЛРЗ, в свою очередь, падали с 2014 года, практически, в геометрической прогрессии. Равно, как и показатель прибыли.



Ничего личного, это бизнес, очевидно, посчитали в думе. Однако, дело все-таки, личное. По статистике, один работающий человек в городе обеспечивает работой еще трех. Так что, при увольнении с ЛРЗ 400 человек можно говорить о потенциальном росте безработицы в городе как минимум на 1200. И, кстати говоря, устойчиво растущий показатель безработицы в Даугавпилсе с 2014 года вполне может быть следствием сокращений с «Локомотива».



Дело в том, что «Локомотив» - это завод, который связан с инфраструктурой железной дороги гораздо сильнее, чем рядовое производство. Предприятие, возникшее вместе с появлением первой железной дороги в Латвии, влияет и на направление транзита, и на финансовые потоки. Останутся поезда без обслуживания в Даугавпилсе — аналогичные работы будут производиться в других городах. Инфраструктура продолжит меняться не в пользу Даугавпилса. И власти самоуправления почему-то со странным спокойствием взирают на такие мрачные перспективы.