В минувшую субботу медики выехали на вызов в одно из мест Латгалии, где группа людей отравилась угарным газом. Собравшиеся сидели в комнате с печным отоплением, однако, скорее всего, печь была закрыта раньше времени, и помещение наполнилось газом.

После пребывания в комнате двое мужчин и две женщины в возрасте от 41 до 57 лет почувствовали себя плохо: начала болеть голова, стало тошнить и рвать. Прибывшие медики констатировали отравление угарным газом.



К сожалению, это был не единственный случай. В другом месте, также в Латгалии, угарным газом отравилась женщина 83 лет. Бабушка пошла в баню и долго не выходила, чем обеспокоила близких, которые, пойдя посмотреть, в чем дело, обнаружили женщину лежащей на полу. Отравившись угарным газом, она потеряла сознание и упала. Пострадавшая была доставлена в больницу.