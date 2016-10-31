Сегодня утром во многих местах страны пройдет снег и дождь, - сообщают синоптики. Это может значительно повлиять на условия на дорогах Латвии.

В течение дня погода в Даугавпилсе, согласно прогнозу, будет преимущественно пасмурной. Во второй половине дня - дождь, ближе к вечеру возможен снег. Температура воздуха не поднимется выше отметки в 2 градуса.



Ответственные службы, учитывая изменчивость погодных условий и похолодание, еще раз напоминают автоводителям о необходимости заменить летние покрышки на автомобилях на зимние. Напомним, что по закону транспортные средства должны быть "переобуты" к 1 декабря.