В Даугавпилсе состоится первый в странах Балтии фестиваль молодежных и любительских симфонических оркестров NUOVA SINFONIA BALTICA 2016.

Впервые вместе соберутся 12 оркестров из Латвии, Литвы и Эстонии. В программе фестиваля: жемчужины академического жанра мировой музыки, современные композиции и популярные мелодии.



Начнется фестиваль концертом 4 ноября в 18.00 в концертном зале Даугавпилсского Дома Единства. 5 ноября выступления оркестров начнутся в 15.00.



Вход на фестиваль свободный.