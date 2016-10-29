На днях в редакцию портала «Nasha.lv» пришло письмо с жалобой на беспредел, творящийся в одной из городских общественных бань. Многолетние клиенты столкнулись с вопиющими нарушениями санитарных норм, не удобными клиентам нововведениями и грубым отношением. Ниже приводим письмо полностью:

«Хочется рассказать о бане на Новом строении по ул. Таутас. Посещаю ее уже 12 лет. Отличная баня, отличный коллектив, хорошие парилки, отдых. Все, что нужно для заплатившего за 2 часа 4,36 евро. Но это все было. В прошлом.

В минувшую пятницу, 21 октября, пришел как обычно, в баню, но отдохнуть на этот раз не получилось. И неприятные изменения произошли не за один день.



Все началось зимой,когда руководство (г-н Ершов) уволило опытного банщика Дениса, который убирал парилки и поддерживал чистоту. Поставили временно другого, однако, придя в баню я узнал, что и этого банщика убрали, взяли нового, который конфликтовал с посетителями. В итоге за короткий промежуток времени поменялось 3 банщика. И это далеко не единственная неприятность.



При входе в мужское отделение есть помещение для отдыха. Там стоит стол с деревянными скамьями вокруг. После посещения парной там очень хорошо выпить чаю или пива, которые продают в буфете бани, и посидеть отдохнуть. Однако, по приказу г-на Ершова стол убрали, скамьи — убрали, пол комнаты отдыха, которая ею перестала быть, моют хлоркой!!! Запах — соответствующий. Настроения все это не поднимает. Также в комнате отдыха стоял массажный лежак - его тоже убрали. Кому он мешал? После парной, когда слабость, на нем отдыхали. Люди мучаются.



Что касается парилок, то и тут все стало ужасно. Время сократили с 2-ух часов до полутора. Сами парилки не убираются и завалены листьями. Если раньше их убирал банщик, или же сами парильщики,то теперь тем, кто пришел попариться, за 1,5 часа убрать парилку, помыть ее и подождать, когда просохнет - нереально!! Повторяю - новый банщик их не убирает ! Как не убирает он и раздевалки. Пол грязный, мокрый и липкий ! Тэны в бане выключают в 21.00. При том,что баня работает до 22.00. Если человек пришел в это время - ему уже не попариться.



Отношение банщика - это не мое! Просто сторож, который ничего не делает.



Очень много парильщиков со стажем отказались от посещения этой бани вообще. Баня потеряла клиентов, а город - деньги.



С кем борется руководитель г-н Ершов своими "нововведениями", который эту баню никогда не посещает? С клиентами? Тогда борьба проходит весьма успешно!



Если это инициатива г-на Ершова, чтобы в бане не распивали алкоголь, то ведь в раздевалках люди его выпивают, выпивали и будут выпивать, и никто им не запретит. Никто не напивается, никогда конфликтов на почве злоупотребления горячительным в этой бане НЕ БЫЛО !



Наши требования (не просьба):



1. Вернуть в комнату отдыха стол со скамьями, которые были там с момента открытия бани.

2. Вернуть массажный лежак.

3 Не мыть пол хлоркой при посетителях. Уборка по окончании бани - пожалуйста.

4. Убирать парную и раздевалку.

5. Восстановить полное освещение в парилке.

6. Поставить ответственного и приветливого банщика.





Инициативная группа горожан"



Под требованиями подписались 12 человек.



В свою очередь на сайте муниципального предприятия " Комбинат бытовых услуг", в ведении которого как раз и находятся городские бани, написано следующее:



"Баня… Всё гениальное просто. Какое короткое слово, а сказать его можно по-разному – ухнуть молодецки или протянуть мечтательно… Чудесное, круглогодичное развлечение, правда, в тёплое время года интерес к нему немного стихает, но истинные ценители, знающие толк в церемонии, не меняют своих привычек.



Кто-то сказал, что сауны – для развлечений и для пьянки, а баня – для чистоты души и тела, там и детей делать можно. Что ни говори, а баня – место святое. Для всех святое, нет здесь расслоений по социальным признакам – простынь, шапка войлочная, да тапки, а то и без этого всего. Каков есть человек.



А традиций сколько для бани предусмотрено – тут одна технология вязки веников чего стоит: это же надо в нужное время срезать веточки молодые, сушить-парить как следует, хранить тоже не просто. А если травяной отвар настоять да на камни раскалённые плеснуть? Хворь изжить, или для бодрости и силы. А пива холодного или квасу выпить, чтобы скользнула прохладная влага по обожжённому горлу, чтобы аж мурашки пробежали… Вы ещё не в бане? Что вам мешает? Адреса не знаете?"



Так и хочется ответить: "Знаем мы адреса, только вот ваша реклама с реальным положеним дел не имеет, судя по жалобам, к сожалению, ничего общего".