В Спортивном зале Русского лицея г.Даугавпилса на выходных состоялся Открытый Чемпионат по каратэ ZELTA RUDENS 2016.

"Золотая Осень Каратэ" как турнир проводился второй раз, что уже становится традиционным.

Организатор соревнования -SOCHIN каратэ клуб (президент Сергей Иванько ),совместно с Федерацией JKA Latvia (президент А.Быстров.вице-президент С. Иванько).



Соревнования проходили на двух татами,по трем дисциплинам - СУМО(борьба) ,- КАТА (бой с тенью),- КУМИТЕ (поединки) и собрали 142 спортсмена из 8 клубов Латвии и Литвы.

Возраст спортсменов был от 5 до 18 лет.



На татами кипели нешуточные страсти ,особенно в категории Сумо,когда боролись маленькие бойцы.



Каждый клуб каратэ отстаивал право на участие в призовых местах общего зачета.



При подсчете баллов (5- за золото,3-серебро,1-бронза) Sochin karate клуб как правило исключил себя из претендентов.



По итогам соревнования в общем зачете 1 место завоевала Даугавпилсская каратэ школа (президент Сергей Чапулис (устранены ошибки в первоначальном подсчете).



2 место почетно завоевал каратэ клуб SAKURA ,Резекне,(президент Александра Вильчинска).



3 место получили гости из Литвы из города Утена - карате клуб IMPULSAS (президент Кяститис Станкявичус).



Хоошо выступили другие клубы из Зарасая,Риги,Дагды ,Илуксте.Многие спортсмены увезли из Даугавпилса частичку Золотой Осени - медали и дипломы.