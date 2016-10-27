По заказу общества «Daugavpils mantojums» (Даугавпилсское наследие) ООО «Konvents» до конца 2016 года разработает технический проект восстановления памятника павшим солдатам 10-го Айзпутского пехотного полка Земгальской дивизии Латвийской армии.

Памятник был установлен в саду Даугавпилсской крепости в 1924 году, позже в советское время был частично уничтожен, и до сих пор является одним из немногих не восстановленных памятных мест в Латвии, посвящённых Освободительной войне.

Для того чтобы поспособствовать восстановлению памятника, общество «Daugavpils mantojums» в 2015 году начало кампанию сбора пожертвований, которая продолжается по сей день. В том же году из Фонда поддержки общественных организаций Даугавпилсской городской думы были получены 720 евро, с помощью которых было проведено исследование остатков памятника.

Основываясь на исследовании, в данный момент разрабатывается полноценный технический проект восстановления памятника, для того, чтобы позже была бы возможность восстановить сам мемориал. Общество «Daugavpils mantojums» уже заключило договор с авторами исследования памятника, ООО «Konvents» (им руководит архитектор, опытный специалист в реставрации памятников Петерис Блумс), на сумму 2420 евро о разработке технического проекта восстановления памятника. В 2016 году наше Общество привлекло финансирование в размере 900 евро из Фонда поддержки общественных организаций Даугавпилсской городской думы, с помощью чего было возможно выплатить аванс проектировщикам. В результате конкурса проектов в области культурно-исторического наследия Государственный фонд культурного капитала (Valsts Kultūrkapitāla fonds, www.vkkf.lv) выделил 500 евро на завершение разработки технической документации. Общество обеспечивает собственное финансирование проекта в размере 1020 евро, большую часть которого составляют пожертвования частных лиц.

В 2017 году будет продолжена кампания по сбору пожертвований, для того, чтобы к 18 ноября 2018 года полностью восстановить памятник павшим солдатам 10-го Айзпутского пехотного полка Земгальской дивизии Латвийской армии в саду Даугавпилсской крепости. Надеемся на широкую общественную поддержку этой инициативы, чтобы привести в порядок это мемориальное место, в виде общего подарка к 100-летнему юбилею Латвии.

Общество «Daugavpils mantojums» основано в январе 2015 года с целью сохранения, восстановления, развития и популяризации наследия Даугавпилсской крепости и города Даугавпилса на местном, региональном, национальном и международном уровне. Наша организация ведёт общественно-полезную деятельность, которая особенно направлена на способствование культуре и науке, охрану среды и развитие гражданского общества. В составе правления Общества: Янис Островскис, Марис Грунскис, Артём Махлин.