С 01.01.2016 по 30.09.16 года социальные услуги ночного приюта получили 151 клиентов, что составило 4624 человеко/дней. В сентябре месяце социальные услуги в ночном приюте получили 35 клиентов. Средний возраст клиентов от 50 до 60 лет.

В Даугавпилсском ночном приюте – 40 мест. В необходимых случаях можно принять большее количество человек. Клиенты ночного приюта обеспечены ужином и завтраком. Четвертый год в Социальном/ночном приюте действует программа социальной реабилитации „Горячая еда-здоровая среда.” В рамках программы клиентам предоставляются:

бесплатное горячее блюдо (400 гр супа и 100 гр. хлеба);

первичный медицинский осмотр для обнаружения платяных вшей и педикулеза;

рекомендации пройти профилактический осмотр (флюорография) у врача – пульмонолога в отделении легочных заболеваний Даугавпилсской региональной больницы;

консультации о получении услуг Социального/ночного приюта.

Клиенты ночного приюта получают услуги социальных работников, первую медицинскую помощь, санитарную обработку, стирку белья, приём душа, можно посмотреть телевизор.

Каждую неделю социальные работники вместе с муниципальной полицией выезжают в районы наибольшего скопления людей без определённого места жительства. Совместные выезды с муниципальной полицией проводятся 7 лет.