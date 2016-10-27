Что-то произошло на рубеже 2009-2010 годов в Даугавпилсе. Если до этого город, в целом, повторял общелатвийскую статистику по отрицательному изменению количества населения в стране, то после этого — жители как будто начали играть в игру «кто быстрей уедет».

До 2009-2010 годов Даугавпилс являл собой островок благополучия на фоне в целом депрессивного региона — рабочие места, инфраструктура, а самое главное, вера в перспективу удерживали большее количество жителей в городе. По темпам сокращения населения город резко выделялся от показателей Латгалии в целом.



Негативные изменения начали происходить в 2009 — 2010 годах (статистическая кривая неумолимо показывает этот переломный момент). Темпы оттока населения резко увеличились. Только за 2015 год количество жителей города, по данным ЦСУ сократилось на 1149 человек. Для сравнения — Рига, с ее населением практически в десять раз большим, потеряла за год 2,25 человек.



В СМИ были озвучены следующие причины, почему люди уезжают за границу: отсутствие рабочих мест с адекватной зарплатой, неразвитая инфраструктура, недоступность образования и медицинского обслуживания, а также высокий уровень коррупции.



Такой вот антирекорд



Это по официальным данным в городе живут 95 тысяч человек. Официальные цифры нужны для получения самоуправлением денег из государственного бюджета и средств из европйских фондов. Поэтому истинная картина является в наше время главной военной тайной. По косвенным признакам (ссылки на данные госполиции, забор воды на водоканале, количество людей на улицах и пр.) можно сделать вывод о том, что реальное количество жителей в Даугавпилсе — не более 65 тысяч человек. По количеству жителей Даугавпилс «достиг» показателей 1904 года. Население города было большим даже после Первой и Второй мировых войн с репрессиями и голодом.



Причем, большая часть оттока пришлась именно на последние семь лет.



Политику не предлагать



После 2009 года в словах жителей и в СМИ, по отношению к городу и его развитию, все чаще начинают фигурировать эпитеты «застой» и «депрессия». Наблюдается все большая апатия по отношению к политической жизни в городе и стране. В чем причина?



Есть достаточно оснований утверждать, что первопричиной всех бед стал сентябрьский «дворцовый переворот» 2009 года и его последствия. А именно — убийство вице-мэра города Г.Немцова в 2010 году и другие сопутствующие скандалы.



Войны олигархов за власть и денежные потоки (трамвайные заказы, средства еврофондов и теплоцентрали) окончательно подкосили веру жителей к городским властям. Зачем участвовать в выборах, если «их там могут убить»? Кого выбирать, если местные политики, по большому счету, делятся на две категории: просиживающие часы в думе для получения зарплаты либо наполняющие свой карман за бюджетные деньги. В конце каждого периода звучат лозунги: «Мы выбрали не тех» и на новых выборах тех же людей в тех же списках продают как новую «команду профессионалов».



Статистика активности жителей Даугавпилса на выборах: в 2009 году на муниципальные выборы пришли 34 300 человек, в следующем году на выборы в Сейм — 34 000 избирателей, через год — уже на 3000 меньше — 31 000. В 2013 году на муниципальные выборы к урнам пришли всего 23 000 избирателей, а на выборах в Сейм в 2014 году голосовали 27 тысяч. Таковы данные Центральной избирательной комиссии.



Налицо — низкая активность жителей города, особенно, на муниципальных выборах. Что-то или кто-то основательно поработали, намеренно или нечаянно, чтобы с 2010 года целенаправленно уничтожить интерес горожан к политической жизни. Правда, и патриотизм уничтожился тоже.



«Выхода нет»



Добавим сюда неблагоприятную экономическую ситуацию. После 2010 года в городе, если и открывался какой-то бизнес, то, скорее, «вопреки», чем «благодаря» местным условиям. Ресторан McDonalds – открытый и закрытый — единственный в Латвии случай — служит хорошей иллюстрацией возможностей даже крупного бизнеса в Даугавпилсе. Что уж говорить о мелком предпринимательстве… В городе часто слышно: «Выхода нет, болото здесь, вот и собираюсь уезжать».



Имидж города, подорванный в то время, не исправляется и поныне. Проблемы медицинского обслуживания, периодические скандалы, возникающие вокруг организации питания в школах (даже со случаями массовых отравлений), работа коммунальных служб, вызывающая протестные чувства у жителей — вот и все составляющие, необходимые для того, чтобы здравомыслящий человек начинал искать для своей семьи более комфортное место для жизни. А в Даугавпилс можно и в гости заехать, навестить могилы предков.



Если все пойдет такими же темпами, то, согласно прогнозам, Даугавпилс исчезнет с карты Латвии уже к 2051 году. Будет крайне обидно, если 800-летняя история города на этом завершится.