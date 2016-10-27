Осенью во время школьных каникул учителя-словесники продолжают трудиться, оттачивать педагогическое мастерство. Традиция проведения методических конференций учителей разных языков исчисляется десятилетиями, но все они проходили по каждому предмету отдельно.

В этом году Даугавпилсское городское Управление образования предложило коллегам объединить сразу три больших мероприятия – 11-ю Латгальскую методическую конференцию учителей латышского языка и литературы и две 16-е по счёту Латгальские методические конференции: учителей английского языка и русского (родного и иностранного) языка и литературы. Специфика преподавания языков схожая, поэтому педагогам есть чему поучиться друг у друга. Идею поддержали, и 25 октября в 15-й средней школе Даугавпилса прошёл первый объединённый Латгальский региональный форум «Valodas loma kompetenču izglītība», название которого можно перевести как «Роль языка в компетентностном подходе в образовании».

С этого года министерство образования и науки Латвии приступает к разработке нового содержания образования, основанного на компетенциях. Это понятие включает комплекс знаний, умений, навыков и отношений, которые человек использует в повседневной жизни. Среди компетенций выделяются основные и так называемые сквозные, пронизывающие все предметы. Языковая компетенция в числе важнейших, приобретённых учащимся за время учёбы в школе. Новое содержание образования потребует от учителей более тесного сотрудничества по обмену опытом и решению проблем, связанных не только со знанием предмета, но и коммуникацией, умением размышлять и излагать свои мысли. Для достижения цели учитель любого языка применяет различные методические приёмы: от игровых и групповых занятий до уроков риторики и подготовки научных работ.

Жизнь стремительно меняется, посылая новые вызовы, поэтому перед учителями стоит задача, имеющая, по словам экспертов, первостепенное значение: мотивировать детей на дальнейшее образование.

Первый объединённый языковой форум организован методистами Управления образования Даугавпилсской думы в сотрудничестве с посольством США, Британским советом, Латвийской ассоциацией учителей латышского, русского, английского языков и издательствами. В его работе участвовали около 500 педагогов Латгалии и других краёв, 74 учителя поделились своим опытом. В планах следующего года пригласить на форум преподавателей других предметов.