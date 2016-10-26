Ночью в 00:16 ГПСС получила вызов на пожар на ул. Ригас в Даугавпилсе. Прибыв на место происшествия, в районе Вечного огня, пожарные обнаружили тело молодого мужчины, 1987 г.р.

По предварительной версии полиции - мужчина поджег себя сам, - прокомментировала происшествие нашему порталу старший специалист Латгальского регионального управления полиции Ксения Белова. Полиция начала уголовный процесс по данному делу. Обстоятельства произошедшего выясняются. Назначены необходимые экспертизы.



По некоторым данным, на своей странице в facebook погибший разместил сообщение, из которого можно было сделать вывод, что он может совершить попытку самоубийства.



Приводим часть текста, оставленного на странице Дмитрия накануне перед совершением страшного поступка:



"Дорогие Друзья, Братья, Сестры я РАД приветствовать каждого порядочного человека, не в зависимости от конфессии, профессии, национальности, цвета кожи, разреза глаз или каких либо других признаков. Если Вы читаете это сообщение, смело будьте уверены, что процесс запущен и обратной дороги уже нет. Скажу честно, хотел записать видео обращение, в котором попытаться объяснить все происходящее и все то, что будет происходить, но как то не мог собраться с мыслью, откладывал все на последний момент, а в последний момент и вовсе в голове все перемешалось, накатил, дунул, не то что бы страшно, в себе я уверен, просто посторонняя тревога, все ли успел, все ли сделал, да и все таки, как не крути не каждый день себя зажигаешь. Да и как вам объяснить то, чего не объяснить, плюс Вы же все самые умные, где вас переубедишь, что большая часть информации которую вы получаете, которую с пеной у рта доказываете друг другу, начиная с ранних лет - школа, институты и тд... заканчивая тем днем когда Вас призовут - постная ерунда (коррекция редакции). Вот поэтому и приходиться порой идти на такие поступки, дабы Вы немного проснулись, как на сегодняшний день оторвали бы свои умные головы от телефонов, телевизоров и прочей лабуды, которая вводит вас в заблужение (коррекция редакции), полностью убивая в Вас способность думать самостоятельно, оглянитесь и посмотрите, что происходит вокруг Вас".