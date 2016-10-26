В этом году в Даугавпилсе снова проводится акция по уборке зеленой массы, организованной самоупарвлением и фирмой, занимающейся вывозом мусора в городе.

Утром 24 октября в разных микрорайонах города начали устанавливать контейнеры большого размера (7 кубометров). К полудню того же дня некоторые контейнеры были уже заполнены, что подтверждает востребованность начинания. За три года проведения акции, люди к ней успели привыкнуть и сами готовятся, сообщает муниципальный сайт. Жители постоянно обращаются в фирму по уборке мусора за мешками. Только в первый день бесплатной акции по три столитровых мешка получили порядка 200 человек. Мешки будут выдаваться до 1 ноября, а сама акция продлится до 6 ноября. Специалисты напоминают, что контейнеры предназначены только для сбора зелёной массы – листвы и травы, в них нельзя выбрасывать бытовые отходы и другой мусор. Организаторы акции просят также соблюдать чистоту и во избежание стихийных свалок не захламлять территорию возле контейнеров.