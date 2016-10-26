В Городской думе открыли конверты с предложениями в рамках закупки "Определение изменений уровня воды в оз. Губище в результате чистки его дна", сообщает муниципальный сайт.
Всего были поданы предложения от двух фирм, которые хотят провести исследовательскую работу в водоеме. Закупочная комиссия оценит документацию претендентов.
Победитель закупки должен будет завершить исследовательскую работу до 30 апреля 2017 года.
Подать предложения можно было до 25 октября.
Победитель закупки должен будет завершить исследовательскую работу до 30 апреля 2017 года.
Подать предложения можно было до 25 октября.