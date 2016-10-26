В Городской думе открыли конверты с предложениями в рамках закупки "Определение изменений уровня воды в оз. Губище в результате чистки его дна", сообщает муниципальный сайт.

Всего были поданы предложения от двух фирм, которые хотят провести исследовательскую работу в водоеме. Закупочная комиссия оценит документацию претендентов.



Победитель закупки должен будет завершить исследовательскую работу до 30 апреля 2017 года.



Подать предложения можно было до 25 октября.