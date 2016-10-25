Даугавпилсское предприятие "Daugavpils siltumtīkli" ищет нового заместителя главного бухгалтера. Соответствующее объявление опубликовано на домашней странице предприятия.

Требования к претендентам: высшее экономическое или финансовое образование, опыт работы в должности главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера не менее 3 лет. Причем это должно быть крупное предприятие с не менее, чем сотней сотрудников и оборотом как минимум 10 000 000 в год.



Знание латышского языка должно соответствовать 1 степени С уровня. Зарплата брутто обещана в размере 1064,00 евро.



СV письма претенденты на должность могут присылать на адрес dsiltumtikli@apollo.lv. Телефон для справок: 65407533. Контактная персона - Юлия Савина.



Объявление актуально до 11 ноября.