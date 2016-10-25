Здание Скрудалиенской основной школы, закрытой в ходе оптимизации, может обрести вторую жизнь. В этом году школу закрыли из-за недостаточного количества учеников. Однако ее помещения планируется приспособить под нужды жителей.

Даугавпилсская краевая дума выделила на ремонт здания 54 000 евро. На данный момент в школе для жителей доступен тренажерный зал, размещенный в спортзале. В свою очередь помещение актового зала передано обществу "Dzidrā straume". Со временем в помещениях школы планируется разместить библиотеку, аптеку, медпункт и мастерские по металлообработке, деревообработке и швейные мастерские.