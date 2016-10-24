Крупнейший предприниматель Латгалии, экс-вице-мэр Даугавпилса Владислав Дриксне в программе "Игры престолов" на радио Alise Plus обвинил мэра Яниса Лачплесиса в отсутствии стратегии развития при управлении городом.

- Сегодня у нашего города и конкретно у мэра - полное отсутствие стратегического мышления. Управление бизнесом и управление городом — слишком серьезные вещи. Глава города должен обладать стратегическим мышлением. Это очень важно. Он может не очень разбираться в бухгалтерии, например, но в стратегии — как должен выглядеть город, что будет происходить через пять лет - разбираться должен. На полочке у мэра должно лежать 100 проектов. Из них 30 — долгосрочные, 30 — те, которые мы будем делать через пять лет, 30 проектов — которые надо делать сейчас. Надо чтобы эти проекты были не только от бизнеса, а от творчества, от интеллигенции, от всех областей. Спросите сейчас — сколько у них в думе таких папочек есть? Это поразительно. Столько чиновников сидит без дела... Очень большая проблема сейчас — оторванность власти от населения, от бизнеса.



Сегодня у нас практически все разорены. Сегодня поезд под названием «Даугавпилс» остановился. Мало того, что он остановился, так наш нынешний мэр заявил: «Давайте завесим шторы и будем раскачивать поезд, как-будто мы едем».



Не скрою, что был не совсем сторонником Рихарда Эйгима. Но, по крайней мере, был у него стиль и была решительность в принятии решений. Это мне нравилось. Я не уважаю бездействие, желание ничего не делать, лишь бы ничего не случилось. Развития нет. Конечно, когда ничего не делаешь, то ничего и не происходит. И критики тоже нет.



Сегодня я хотел бы, чтобы город был чистый, ухоженный. Американцы ко мне приезжали, говорили — да, город чистый. Но хотелось бы, чтобы тут еще люди были. Уборка улиц — это не заслуга. Это нормально. Ремонт дорог — это не достижение, это норма. А строительство спортивных центров, аэропорта, производств — это шаги вперед. Наш мэр должен не подсчетом песка заниматься — кто сколько его куда вывез на дороги, а пропагандировать наш город. Чтобы новые производства открывались у нас, а не в соседних городах. Он должен говорить, заманивать сюда, рекламировать город, и больше ничем не заниматься. Команда должна быть такой же — энергичной. Ответьте мне на вопрос — почему я должен открыть производство в Даугавпилсе? Почему здесь лучше, например, чем в Резекне? Город должен создать для этого условия, чтобы эта выгода была видна. Тогда будут рабочие места. Но ни одному предпринимателю от города это не под силу. Должна быть команда. Должен быть полководец во главе, который думает о стратегии.