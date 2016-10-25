Каждую осень ответственные службы бодро всем рапортуют, что город к зиме готов. И каждый раз при выпадении снега (особенно если выпало "на три снежинки" больше нормы) начинаются проблемы.

Вот и в этот раз на муниципальном сайте мы читаем: «Даугавпилсское специализированное автопредприятие» полностью готово к уборке улиц и работает в дежурном режиме. Уборка остановок общественного транспорта, лестниц и обочин осуществляется силами 35 дворников и 14 тракторов. В случае необходимости посыпка противогололедными смесями будет вестись с задействованием еще 9 единиц специальной техники. Уборка дорог будет проходить с помощью 4 единиц спецтехники и 8 тракторов.".



Как показывает опыт прошлых лет, а точнее обилие жалоб на не своевременно очищенные от снега дороги и тротуары, этот год вряд ли будет сильно отличаться от других. Во время обильных снегопадов в городе явно не хватает ни техники, ни человеческих ресурсов. Пока усиленно очищают один микрорайон, засыпает все остальные. Да и чистят у нас в первую очередь те дороги и улицы, по которым курсирует общественный транспорт. И это правильно. Но в то же время, люди не могут выехать со дворов, мамы с трудом толкают коляски, пенсионеры с появлением первого снега и льда каждый год ломают руки-ноги. И за последние годы ситуация никак не изменилась.



Снег синоптики уже пообещали. В долгосрочном прогнозе метеорологи также не исключают очень суровую зиму. Какой она будет для города?..