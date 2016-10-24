Синоптики предупреждают о том, что на этой неделе на территории страны местами возможен мокрый снег. Это может ухудшить видимость на дорогах и создать трудности в управлении автомобилями. Скользкими дороги становятся и из-за падающих мокрых листьев.

Особенно осторожными следует быть в утренние часы, т.к. на дорогах, мостах и переездах, которые окружены лесами, может образоваться черный лед.



Не смотря на то, что в Латвии сменить покрышки автомобилей на зимние следует до 1 декабря, предприятие Latvijas Valsts ceļi призывает автовладельцев оценить погодные условия и позаботиться об этом заранее.