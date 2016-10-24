В ночь с субботы на воскресенье В Даугавпилсе на ул. Миера на втором этаже пятиэтажки загорелся матрас. К приезду пожарных, как оказалось, он был уже потушен. Площадь горения составляла 0,2 кв.м. Однако от возгорания пострадала женщина 60 лет.





В Даугавпилсе на первом этаже двухэтажного нежилого здания по улице Ошкална произошел пожар. Как сообщил инспектор 4-ой части бригады Латгальского региона ГПСС Артем Ануфриев, площадь пожара составила 10 кв.м. Происшествие было зафиксировано 22 октября в 20.10 вечера.

На следующий день около 17.04 пожарные получили вызов в Ницгальскую волость Даугавпилсского края. Там загорелась баня. Площадь пожара составила 10 кв.м.