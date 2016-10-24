На недавнем заседании думы депутаты единогласно постановили приобрести у частного лица здание в Крепости, на ул.Николая, 15. "Для развития туризма и предпринимательства", - как отметили в думе. Что верно, то верно. Сделка существенно помогла, по крайней мере, отдельным предпринимателям.

Самоуправление Даугавпилса приняло решение купить здание в Крепости за 32 тысячи евро. В решении депутатов было отмечено, что "здание малого порохового склада необходимо для выполнения функций самоуправления". Понадеявшись на то, что дом нужен думе не для хранения пороха, "Наша" обратилась за комментарием к мэру Даугавпилса Янису Лачплесису и попросила более подробно прояснить, для чего город выкупил это здание. Вот что сказал мэр:



"В данном случае речь идет о развитии Крепости, о развитии предпринимательской деятельности. Решаем вопросы, связанные с развитием туризма и культурной деятельностью и сферой образованием. Под объекты в Крепости можно подвести практически любую функцию самоуправления... Департамент развития внимательно анализировал ситуацию, и предложений по использованию здания будет много. Конкретные планы будем строить сейчас, когда оно стало нашим".



То есть, понятно. Мэр любую деталь знать не обязан, поэтому перадресовал вопрос конкретному специалисту - это нормально. Получать информацию "Наша" отправилась к руководителю Департамента развития Владимиру Надеждину. И тут случилось странное. "О том, что здание купили, я прочитал в интернете, также, как и вы... Я никакого отношения к этому проекту не имею, мне трудно сказать. Это не наша задача, мы другими вопросами занимаемся", - пояснил В.Надеждин.



То есть. Мэр уверен, что Департамент развития подготовил проект развития здания, и под эту уверенность уже выделил деньги из бюджета самоуправления (с одобрения депутатов), а Департамент развития вовсе не знает ничего ни о доме, ни о целях его использования? Невероятно, но факт.



Дальше интереснее. Согласно записи в Земельной книге, здание в Крепости, которое приобрела Дума, ранее принадлежало предпринимателю, когда-то выходцу из нашего города, теперь рижанину Станиславу Шмуксту. Картина обрела завершенность и целостность после программы «Игры престолов», когда предприниматель Евгений Васильев сообщил, что “Шмукст финансирует Лачплесиса и Латгальскую партию”, поэтому есть повод предположить, что часть городских денег позднее в виде какой-то помощи вернется в Латгальскую партию.



Здесь можно ставить логическую точку. Ну, разве что, было бы интересно узнать, за сколько г-н Шмукст приобрел этот дом, чтобы определить прибыль с этой перспективной для города сделки.





Дмитрий Олейников