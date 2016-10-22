В Даугавпилсском крае завершились работы второй очереди проекта по реновации Центра социального ухода в пос. Вишки. В ходе проекта были проведены объемные восстановительные работы, позволяющие зданию и прилегающей территории выглядеть хорошо: фасад Центра был утеплен, установлена система слива дождевой воды, проведены отделочные работы подвального этажа, облагорожена прилегающая территория, восстановлено асфальтное покрытие и т.д.

Благодаря реновации у Центра появилась возможность подключиться к централизованному отоплению, что позволит сэкономить, т.к. прежнее отопление жидким топливом обходилось очень дорого. Теперь же, согласно предварительным подсчетам, отопление в Центре социального ухода будет стоить в 2 раза дешевле, примерно 54 евро за 1 мвтч.



Реализация второй очереди проекта по реновации Центра в Вишках обошелся в 197 000 евро. Строительные работы проводила SIA "Jēkabpils PMK".



Вишкский центр социального ухода может принять 74 клиентов. Здесь принимают в основном жителей, задекларированных в Даугавпилсском крае. Центр настолько востребован, что свободные места в нем появляются редко.