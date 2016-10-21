21 и 22 октября на сцене Даугавпилсского театра жемчужина среди оперетт - «Тайна Мистера Икс»!



В основу постановки положена оперетта Имре Кальмана «Принцесса цирка», которую считают одной из вершин мировой оперетты, а самого Кальмана - одним из самых популярных авторов оперетты всех времен.

В отличии от оригинального либретто действие происходит в 1925 году в Риге, на сцене кабаре. Зрители смогут окунуться в хитросплетение интриг, в упорную битву искренних чувств, а также в неповторимую атмосферу праздника, которую может подарить только кабаре.

В рамках этого международного проекта задействована известная латвийским зрителям солистка Илона Багеле (ЛНОБ), а также солисты из России, Беларуси и Польши.