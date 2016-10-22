В Болгарии (Бургас) состоялся 24 Чемпионат Мира по каратэ шотокан.

Даугавпилс на Чемпионате представляла команда SOCHIN каратэ клуба (президент Сергей Иванько 4 дан),из 6 спортсменов ,тренера и двух родителей.

Чемпионат Мира проходил 3 дня в острой конкурентной борьбе.

Команда Sochin выступала все 3 дня во всех разделах соревнований,- KUMITE (поединки),- КATA (бой с тенью),- командное КATA,и командное КUMITE.

Отлично выступил в поединках Денис Куранов. Он занял в категории юниоров - 1 место (золото). Сергей Кудлис выступая в Ката по юниорам также занял престижное 2 место (серебро). Замечательный спортсмен Николай Романцевич два года из-за серьезных травм не тренировался, но восстановившись,с успехом начал сезон и выступая среди коричневых поясов (мастеров) доказал,что он настоящий боец - он занял 3 место в поединках среди кадетов - (бронза).

Ева Элтермане в Ката среди 18 спортсменок уверенно шла к победе,однако в финале проиграла .В результате - 5 место.

Алиса Иванько, выступая в категории Кумите (поединки),показала себя отличным бойцом и отлично сражалась с лидером. Но при счете 2 : 2 по Хантей (решение судей) проиграл. В результате - 7 место.

Выступая в Ката и Кумите получила незаменимый опыт Дарья Гнездова.

Первый раз команда SOCHIN выступала в КАТА ТEAM MIX (мальчики и девочки) и прошла в финал,- 6 место. Также участвуя в первый раз в KUMITE MIX наша команда заняла 9 место. Несмотря на проигрыш, был получен очень нужный опыт в в таких категориях.