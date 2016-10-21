Общество Bezvēsts.lv сообщило о пропавшем в Субате мужчине. В субботу группа добровольцев отправится на его поиски.



Как сообщается, пропавший житель Субате Харий Селецкий 62-ух лет, последний раз был замечен 15 октября около 11.00 в центре Субате в магазине. К суициду или бродяжничеству склонен не был.

Приметы мужчины: Рост 170 см, волосы седые, худощавый. Был одет в куртку оливкового цвета, синие джинсы, светло-коричневые туфли, на голове - черная вязаная шапка. Телефона у него с собой не было, только ключи.



Даугавпилсский филиал добровольцев планирует начать поиски пропавшего 22 октября с 9.00 в Субате. Всех, кто желает присоединиться, ждут в 9.00 в Субате на автостоянке у католического костела (Tirgus laukums 17a ).