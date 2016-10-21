Руководство Государственной гимназии Даугавпилса приняло решение на время прекратить спортивные занятия в спорткомплексе "Vaduguns". Как рассказала журналистам директор гимназии Гунта Малниеце, трещины в здании привлекли внимание сотрудников учреждения в 2015 году. В связи с тем, что трещины со временем увеличились, и руководство гимназии хочет оценить, насколько они опасны, решено временно прекратить в здании занятия и провести необходимые экспертизы.

Сегодня ответственные сотрудники Управления образования совместно со специалистами фирмы, занимающейся архитектурой и проектами, проведут необходимые замеры. Возможно, результаты экспертизы станут известны уже к концу следующей недели.



Отметим, что спорткомплекс "Vaduguns" продолжительное время предоставлял для горожан спортзалы и услуги большого и маленького бассейнов.