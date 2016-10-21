Даугавпилсский техникум в сотрудничестве с Государственным агентством развития образования объявил конкурс на строительство лабораторного корпуса. Планируется до 2019 года дополнить учебный комплекс техникума современной лабораторией железнодорожного транспорта и зданием симуляторов.

Новый многофункциональный корпус дополнит перестроенные в 2014-2015 гг. учебные здания. Его планируется разместить на месте незаконченного здания бассейна, строительство которого было остановлено еще в 1990 году. Второй этаж строения использовался под библиотеку.



Финансирование проекта предусмотрено из структурных фондов ЕС. Общая его стоимость составит 1,8 млн. евро, из которых на строительство лаборатории уйдет более 1 млн. Запланирована также закупка оборудования для лаборатории симуляторов.