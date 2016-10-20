На этой неделе и до конца месяца на мосту Единства будут проходить ремонтные работы. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Управления коммунального хозяйства Даугавпилса Айвар Пуданс. В связи с проводящимися работами движение по мосту будет ограничено. Планируется перекрыть правую сторону дороги со стороны микрорайона Грива.

В ходе ремонта на мосту будет заменено асфальтобетонное покрытие. Как пояснил г-н Пуданс, существует также проблема, связанная с состоянием гидроизоляции, которую позднее нужно будет заменить.