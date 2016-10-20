Осенью, семь лет назад, Даугавпилс стал политической столицей Латвии. Без преувеличения. События, которые развернулись здесь, поставили сразу несколько рекордов в новейшей политической истории государства. Дважды, менее чем за месяц, в Даугавпилсе сняли мэра Рихарда Эйгима.

Происходившее тогда напоминало детективную историю с элементами фарса и большой шоу-программы.Первое снятие, правда, неудачное, произошло аккурат на День знаний. Оппозиция Даугавпилса сумела не только объединить силы, но и получить контроль над одним из депутатов правящей тогда коалиции. В результате, на внеочередном заседании, назначенном на 1 сентября, мэр Даугавпилса Рихард Эйгим был смещен с должности. Правда, ненадолго. Буквально за пару часов «перебежчик» вновь изменил точку зрения. Повторное голосование, назначенное на тот же день, вернуло статус-кво. В думе восстановили прежнего мэра, правда, общественность и СМИ открыто говорили, что эта попытка — далеко не единственная, дворцовый переворот неизбежно повторится.В СМИ тогда были озвучены причины переворота — прямые и более глубинные. В качестве прямых — назывался подкуп одного из депутатов самоуправления, который путем переговоров был избавлен от долговых обязательств, почему и перешел «на сторону противника». Это версия власти. В свою очередь, оппозиция уверяла, что сразу два депутата от партии мэра (управлявшие муниципальными предприятиями) приняли решение сменить политическую ориентацию. Как бы то ни было, но до середины сентября в городе установилось шаткое спокойствие.16 сентября три партии заявили о создании коалиции. Соглашение подписали председатель Даугавпилсской городской партии Виталий Азаревич и представитель партии ЛПП/"ЛЦ" Янис Лачплесис и примкнувший к ним лидер "Латгальского народа" Григорий Немцов. А вот соратница последнего — Анжела Алехно не пожелала присоединиться к новой коалиции, за что и была исключена Немцовым из рядов партии.Таким образом, команда Эйгима (ЛСДРП), поддерживаемая двумя независимыми депутатами — Владимиром Надеждиным и Анжелой Алехно, осталась в меньшинстве. Большинство предложило мэру уйти в отставку добровольно.Предприятие Aura, занимавшееся на тот момент модернизацией теплосетей в городе, подало иск в суд на неплатежеспособность ПЖКХ. Формально, это стало катализатором последующих событий. Позднее в СМИ были опубликованы материалы, которые свидетельствовали об интересе, проявляемом будущим мэром Янисом Лачплесисом к ТЭЦ-2.На заседании думы 24 сентября слово взял Григорий Немцов, тогда бывший вице-мэром города. Он зачитал заявление, согласно которому он инициирует вопрос о снятии мэра и вечером намерен созвать внеочередное заседание.Этому предшествовала волна слухов, и к назначенному часу — времени выступления вице-мэра, к зданию думы стянулись «небезразличные горожане». С одной стороны — были немногочисленные жители города, преимущественно, пенсионного возраста, выступавшие за то, чтобы действующего мэра оставить на своем посту. С другой стороны - «инициативная группа», которую на автобусе, с подготовленными плакатами и текстами выступления подвезли на фирменных автобусах фирмы Gadība.Митингующие строители требовали отставки мэра. Четкую организацию «стихийного митинга» и удивительное совпадение эмоций по времени с выступлением мятежного вице-мэра спустя 7 лет, буквально на днях, объяснил руководитель Gadība Евгений Васильев. Да, своих работников организовал он, и привезли их к думе по его распоряжению. Он объяснил, что за поддержку мятежа его фирма получала строительные объекты, так что, как предприниматель, устоять он, к сожалению, не смог.К вечеру стихийный митинг продолжался, а депутаты, закрывшиеся в думе, к народу не выходили. Мэр Даугавпилса, как и согласные с ним депутаты, в заседании думы не участвовали. Мэр Даугавпилса Рихард Эйгим назвал происходящее незаконным и попросил людей, собравшихся у стен самоуправления, не мерзнуть на улице и расходиться по домам.В понедельник вице-мэр Даугавпилса Григорий Немцов и заслуженный «золотой голос» думы созвал внеочередное заседание думы. На нем был выбран новый председатель городской думы — Янис Лачплесис. Министерство по делам самоуправлений сразу же утвердило результаты голосования.Рихард Эйгим осенью следующего года был избран в Сейм Латвии и переизбран в следующий парламент с практически рекордным для Латгалии показателем «плюсов» от избирателей.Янис Лачплесис оказался долгожителем политической жизни города. Можно сказать, что последующие семь лет именно он стал основным действующим лицом в политической жизни города.Григорий Немцов, вице-мэр, будет убит спустя полгода при загадочных обстоятельствах неподалеку от городской думы. Убийство его не раскрыто и поныне.Сошел с политической арены Валентин Андреев, ныне покойный. Один из самых ярких общественных и политических деятелей в истории города.Рита Строде — является депутатом городской думы.Причинами всех или почти всех «дворцовых переворотов» в Даугавпилсе эксперты называют традиционное неумение власти найти общий язык с оппозицией, расстановку на ключевые посты в городе «правильных» людей, а не специалистов, а также хроническое невыполнение предвыборных политических обязательств.С сегодняшней точки зрения, ничего не изменилось. И предвыборные обещания правящей коалицией не выполнены, и оппозицию игнорируют также, как и раньше, и на должности в городские структуры назначают по политическим пристрастиям. Так что, можно сделать вывод, что политические причины — вторичны. Первое, оно же — главное, следует искать, видимо, в экономических интересах участников - явных и скрытых.Дмитрий Олейников