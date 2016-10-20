Президент Латвии Раймонд Вейонис заявил, что самоуправления, социальные партнеры и сами жители регионов должны принять участие в дискуссии о возможных моделях нашего будущего. Речь идет о продолжении территориально-административной реформе. Как сообщалось ранее, в дальнейшем территория Латвии, возможно, будет поделена на 16 округов. До конца этого года министерство охраны среды и регионального развития должно закончить консультации с самоуправлениями на эту тему, а до марта 2017 года подать поправки к закону об административных территориях и жилых мест, указав территории для сотрудничества.

По неофициальным данным, возможно следующее разделение: Рижский округ - 829 000 жителей, Даугавпилсский округ - 158 000 жителей, Елгавский - 120 000, Валмиерский - 108 000, Лиепайский - 106 000, Екабпилский - 86 000, Резекненский округ - 86 000 жителей, Вентспилсский - 86 000, Салдусский - 59 000, Огрский - 59 000, Гулбенский - 58 000, Тукумский - 47 000, Сигулдский - 46 000, Баусский округ - 44 000, Цесисский - 43 000 и Мадонский округ - 35 000 жителей. Количество жителей приблизительное.