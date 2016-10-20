Расширение зоны вещания общественных СМИ в Латгалии происходит очень медленно, поскольку ответственные службы плохо сотрудничают друг с другом, считает руководитель парламентской комиссии по права человека и общественным делам Ритвар Янсонс.

Во время состоявшегося в среду заседания правительства Латвийский радио-телецентр (LVRTC) предложил построить в Латгалии две новые вещательные вышки, однако ведомство в тот момент не знало, что Кабмин уже выделил 90 тыс. евро на улучшение вещания в регионе Латвийского радио.



В LVRTC говорят, что для строительства вышек требуется заказ от Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ), у которого, впрочем, четкого мнения о необходимости строительства таких объектов пока нет.



Депутаты комиссии поручили НСЭСМИ разработать четкие предложения, как улучшить ситуацию в регионе.



О том, что далеко не везде в Латгалии доступны латвийские бесплатные каналы, а потому в регионе доминирует вещание из России. Решение проблемы до си не было найдено.