Конец октября порадует даугавпилчан и жителей края музыкой в исполнения музыкантов из семи разных стран. 27 октября в 18.00 в краевом Центре культуры (ул.Добелес 30) состоится грандиозный концерт, посвященный 75-летию Яниса Гринберта, 10-летнему юбилею Науенского духового оркестра.

На III международный концерт Науенского духового оркестра «Парад дирижеров» приедут музыканты из Латвии, Эстонии, Польши, Италии, Израиля, Белоруссии и России. Репертуар обещает быть разнообразным: от классики до современной популярной музыки.



Вход на концерт бесплатный.