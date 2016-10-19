Управление Коммунального хозяйства повторно передало на общественное обсуждение материалы о вырубке деревьев на внутренней части вала в Крепости от Михайловских ворот потерны 6-го бастиона. Всего планируется вырубить 62 дерева, большая часть из которых клены.

Общественное обсуждение продлится до 28 октября. Ознакомиться с материалами, а также высказать свое "за" или "против" можно в Управлении коммунального хозяйства Даугавпилса (ул. Саулес 5а), в городской думе или в Центре культуры и информации Крепости (ул. Николая 5). Информация также доступна на муниципальном сайте в разделе "публичные обсуждения".