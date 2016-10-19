Председатель правления Даугавпилсского театра Олег Шапошников выступил с официальным заявлением, чтобы избежать дальнейших недоразумений, связанных с ошибочной интерпретацией постановки "Голый король".

Олег Шапошников отметил, что он не вовлечен ни в одно из политических движений и, на сегодняшний день, не планирует связывать свою жизнь с политикой. Единственным приоритетом в его жизни был и остается Даугавпилсский театр и его дальнейшее развитие.



- Несмотря на то, что в театре работают политически активные люди, театр остается политически нейтрален - не поддерживает и не выступает против ни одной из политических партий.



Постановка Даугавпилсского театра "Голый король" - это творческий продукт, который родился в совместной работе художников, а никак не результат политического заказа. Единственное, что связывает постановку с политикой это факт, что, по своей сути, спектакль "Голый король" - это политическая сатира.



Театральная постановка "Голый король" основана на работе Евгения Шварца с одноименным названием. В спектакле используется текст автора, который был написан еще в 1934 году. Содержание касается проблем, которые встречаются повсеместно во всем мире, не только в Латвии - о деструктивном влиянии власти на людей. В связи с тем, что в пьесе присутствует такой персонаж как Мэр, в постановке Даугавпилсского театра обыгран именно этот материал. Спектакль символически иллюстрирует как люди под воздействием власти начинают жить в страхах и перестают думать самостоятельно.



Упоминаемые в постановке "праздник города", "мэры" и "министры" присутствуют в жизни каждого города и любой страны, поэтому в постановке не высмеивается конкретно Даугавпилс! Факт, что некоторые горожане и СМИ узрели в постановке высмеивание нашего города, свидетельствует об узком кругозоре этих зрителей, который не позволяет разглядеть более глубокую художественную идею, заложенную внутрь постановки - о событиях, происходящих в мире на протяжении столетий.



Приоритетами Даугавпилсского театра остается честь и зритель. Театр предусмотрен для жителей, а не для политических игр, - отметил в заключении Олег Шапошников.