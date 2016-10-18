Со следующей недели, т.е. с 24 октября по 1 ноября жители частного сектора могут получить 100-литровые мешки (до 3 штук) для сбора зеленой массы со своих территорий.
Даугавпилчане смогут получить их бесплатно, обратившись в офис компании Clean R по адресу ул. Лачплеша 10. Сбор наполненных мешков фирма будет проводить с 26 октября по 4 ноября включительно. Начиная с 24 октября в 10 местах в городе будут доступны контейнеры для зеленой массы. Организаторы акции (Управление коммунального хозяйства и компания Clean R) призывают жителей использовать данные контейнеры строго по назначению и не бросать в них бытовой мусор и другие отходы.Контейнеры будут установлены в следующих местах:
- перекресток улиц Диенвиду и Даугавас
- напротив здания №29 по улице Рубеню
- перекресток улиц Шуню и Ликснас
- перекресток улиц Вентспилс-Ливану-Гродняс
- перекресток улиц Гродняс и Баускас
- перекресток улиц Апшу и Нометню
- перекресток улиц Достоевска - Ошкална
- перекресток улиц Транспорта-Кайниеку
- перекресток улиц Уденс-Базницас
- перекресток улиц Риексту-Апиню
В случае вопросов горожане могут обращаться в Управление коммунального хозяйства по тел.: 654-76479
или в фирму Clean R по тел.: 67111001, 29285504.