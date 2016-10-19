Госсекретарь Минздрава Карлис Кетнерс рассказал журналистам, что в планы министерства входит разделить больницы Латвии на пять уровней в зависимости от количества специалистов, оказываемых услуг, оснащения и других параметров.

Как сообщается, в больницах первого уровня будут оказывать терапевтические и хирургические услуги. Такие учреждения будут иметь интерниста, а в пункте неотложной помощи - двух врачей и медсестру.



Второй уровень, присвоенный медучреждению, будет предполагать оказание услуг больниц предыдущего уровня и услуги еще 5 специалистов. Пациентам смогут оказать педиатрическую, гинекологическую, родовую помощь и неврологическую.



На третьем уровне больниц будут работать специалисты семи специальностей. К больницам третьего уровня будут отнесены Валмиерская, Резекненская, Екабпилская, Елгавская и Вентспилсская региональные больницы. Там кроме прочих будут оказываться услуги травматологии.



В свою очередь больницы четвертого уровня, к которым предполагается причислить и Даугавпилсскую региональную больницу, пациентам будут доступны, кроме услуг специалистов больниц предыдущих уровней, еще и услуги кардиологов, неонатологов и, возможно, психиатров.



Самый высший - пятый уровень - будет присвоен университетским больницам.



Стоит отметить, что в результате реформы в некоторых медучреждениях количество специалистов будет сведено к минимуму,и они будут оказывать услуги круглосуточно. Медицинские манипуляции, которые в каком-то месте выполняются редко, будут там отменены вообще и будут доступны пациентам в других местах.



Расчетов, как и на скольких медиков повлияют изменения, министерство не произвело.