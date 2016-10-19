Предприятие "Latvijas Valsts ceļi" сообщило о завершении работ на дороге "Российская граница-Резекне-Даугавпилс-Литовская граница". Было восстановлено 6 км. дорожного покрытия. Однако, не смотря на то, что работы окончены, ограничение скорости на участке дороги Резекне-Даугавпилс до 70 км/ч. останется.

Связано это с тем, что еще проводятся измерения коэфициента сцепления. Ограничение скорости необходимо, т.к. недавно заасфальтированная дорога кладется на битумный слой, который образует невидимую пленку. Она скользкая и уменьшает сцепление автомашины с дорогой. Тормозной путь на только что отремонтированных дорогах соответственно увеличивается. Со временем благодаря ездящим по дороге авто, пленка исчезает, и как только замеры покажут норму, знаки ограничения скорости будут сняты.