Даугавпилсская полиция призывает автоводителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. Связано это с началом периода спаривания лосей и оленей, которые в это время часто выбегают на проезжую часть. Как сообщила старший специалист Латгальского управления Госполиции Ксения Белова, за последнюю неделю в нашем регионе были зарегистрированы 20 подобных ДТП.

Для того, чтобы избежать столкновения с животным, полиция рекомендует выбирать безопасную скорость движения, особенно в темное время суток. Если же ДТП все-таки произошло (независимо от того сбито дикое животное или домашнее), о произошедшем следует сообщить полиции по номеру 110, которая в свою очередь оповестит другие службы. Покидать место аварии до приезда полиции запрещено. Не разрешается и увозить сбитое животное с места ДТП.