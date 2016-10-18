Даугавпилсский ЗАГС не ведет статистику суицидов, но есть в его отчетах строка «умершие от механической асфиксии», то есть из-за нарушения дыхания, вызванного механическими причинами: повешение, попадание в дыхательные пути рвотных масс.

В 2015 году из-за механической асфиксии ушли из жизни 50 даугавпилcчан, 22 из них повесились. В предыдущие годы в Даугавпилсе с помощью петли убивали себя около 30 человек. Уходя из жизни, человек решает все свои проблемы, однако остаются родные и близкие — с болью потери им приходится жить.



У полиции также нет конкретной информации по суицидам — статистика ведется по убийствам, которых за 9 месяцев этого года было 9 в Латгалии. Но даже на основании данных ЗАГСа и полицейских сводок выводы напрашиваются невеселые.



В мире очень высоким уровнем самоубийств считается показатель более 20 человек на 100 тысяч населения. Если учесть, что в Даугавпилсе уже давно живет не 100 тысяч, а в лучшем случае тысяч 70, то Даугавпилс — реальный претендент на 1-е место в Европе по количеству самоубийц.