Чтобы получить помощь, оплачиваемую государством, детям в Даугавпилсе приходится ждать в очереди к стоматологу по нескольку месяцев. В других местах ситуация еще хуже - очереди могут затягиваться на полтора года, а кое-где услуги стоматолога вообще недоступны.

Как рассказал член правления Даугавпилсской стоматологической поликлиники Вацлав Ясвинс, из-за больших очередей у детей из Даугавпилса больше не будет возможности записаться к стоматологу и запломбировать больной зуб в этом году. Запись производится только на следующий год. Правда, в стоматологических клиниках в центре Риги ситуация еще хуже - оплаченные государством услуги приходиться ждать по нескольку месяцев, бывает, что до конца следующего года. "К нам приезжают из других городов Латвии - Ливан, Краславы, Резекне, Прейли. Почему люди так делают? Очевидно, там ситуация еще хуже. Но когда-то стоматологов хватало везде. Сейчас в Даугавпилсе работают только шесть детских врачей. Чтобы улучшить ситуацию, к ним на помощь приходят врачи для взрослых, но наши возможности не безграничны", - пояснил В.Ясвинс.



Одной из главных причин больших очередей называется нехватка зубных врачей. "По окончании университета зубные врачи пытаются остаться в Риге, а в Латгалию ехать не хотят, поскольку здесь у людей платежеспособность ниже и возможности заработать ниже, чем где-либо", - рассказал В.Ясвинс.



Руководитель медицинского учреждения уверен, что увеличение количество обучающихся и подготовка новых специалистов, которые бы получили образование по оплаченным программам в обмен на распределение в регионы, могли бы исправить ситуацию. Распределение специалистов в условиях их нехватки становится особенно актуальным. "В Даугавпилсе 24 частных стоматологических кабинета, и только один из них заключил договор с Национальной службой здоровья о приеме детей. Почему? Потому что им это не выгодно, поскольку финансирование от НСЗ, фактически, не погашает расходы на предоставление услуг. За такие деньги зубные врачи не хотят оказывать данную услугу. Ситуацию может улучшить увеличение финансирования", - пояснил В.Ясвинс.