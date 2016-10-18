Приближаются холода и предприятия городского коммунального хозяйства завершают подготовку к работе в зимних условиях. «Daugavpils ūdens» обслуживает фонтаны и на прошлой неделе специалисты последним закрыли самый большой фонтан в парке Дубровина.

Работа заняла несколько дней. В первую очередь слили воду, потом отключили электроэнергию, сняли подсветку, разобрали трубы, демонтировали насос. В новом ярком облике фонтан предстанет к Рождественским праздникам. С начала октября «Daugavpils ūdens» ведёт работы по строительству сетей на участке улицы Блауманя от ул.Достоевска до ул.Гауяс в микрорайоне Грива. Это один из мини-проектов, который предприятие реализует собственными силами по утверждённому Даугавпилсской думой плану развития городских сетей водоснабжения и канализации.



Необходимость в проведении дополнительных работ вызвана тем, что в рамках европейского проекта сети прокладывались по основным улицам, чтобы затем продолжить строительство на участках, которые не входили в проект. Причин не включения в проект части улиц было несколько: малонаселённость, удалённость от существующих сетей, сложность рельефа или нетиповая схема подключения. Однако основная цель 3-й очереди европейского проекта по развитию водоснабжения в Даугавпилсе состояла в том, чтобы дать возможность как можно большему числу домохозяйств подключиться к централизованным системам. Для этого самоуправлением и был разработан план строительства ответвлений или подводов, что позволит владельцам домов сократить затраты на строительство подключений.



На этом участке будут построены сотни метров уличных водопроводных сетей и так называемых ответвлений к границам 20 домовладений. Здесь же построят канализационные выпуски и колодцы, что позволит 12 домам подключиться к существующему канализационному коллектору. При благоприятных погодных условиях работы на этом участке планируется закончить к 1 декабря. Выполняя план самоуправления, предприятие «Daugavpils ūdens» уже построило сети водопровода и канализации на ул.Витолу (Грива), завершаются работы на ул.Балдонес (Новые Стропы).